Parlament nimmt Abschied von der Hofburg

Wie der Umzug funktioniert. Und wie turbulent die Jahre im Ausweichquartier gewesen sind.

Der Bundeskanzler hieß noch Christian Kern, die Große Koalition durchlebte ihre letzten Tage und es herrschte bereits Wahlkampf, als der Nationalrat am 20. September 2017 zu seiner ersten Sitzung im Ausweichquartier in der Wiener Hofburg zusammentrat. Jetzt, mehr als fünf Jahre später, endet der Ausnahmezustand. Am Donnerstag traten die Abgeordneten zu ihrer letzten Sitzung im Großen Redoutensaal zusammen. Ab Jänner tagt das Parlament wieder im renovierten Hohen Haus am Ring.

Der Umzug hat bereits begonnen, schon werden die ...