Parlament nun auch offen für das Volk

Nach der offiziellen Wiedereröffnung hat das Parlament seine Tore nun auch für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Am Samstag und Sonntag können Interessierte das renovierte Gebäude bei Tagen der Offenen Tür besichtigen. Den Startschuss gab Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) mit seinen Präsidiumskollegen. Vor der wartenden Menge durchschnitt er ein blaues Eröffnungsband mit den Worten: "Drei, zwei, eins, offen!"

Schon eine halbe Stunde vor Einlass war die Rampe zum Parlament gut gefüllt. Zahlreiche Personen warteten bei Sonnenschein darauf, unter den ersten Gästen im sanierten Gebäude zu sein. Als das Eröffnungsband durchschnitten wurde, spendeten die Wartenden Applaus. Die ersten von ihnen begrüßten Sobotka und Bundesratspräsident Günter Kovacs (SPÖ) dann persönlich mit einem Händedruck.

Danach konnten die Besucher bei einem Rundgang unter anderem die Sitzungssäle von Nationalrat und Bundesrat, die Amtsräume des Präsidiums und den Plenarsaal unter der neu errichteten Glaskuppel betrachten. In der Säulenhalle standen Abgeordnete aller Klubs zum Austausch zur Verfügung.

Eine Besuchergruppe aus dem Mühlviertel zeigte sich vom Plenarsaal des Nationalrats beeindruckt: "Jetzt sind wir schon im Zentrum." Die vier Männer waren für einen Tagesausflug mit Stadttour nach Wien gereist. Oben unter der Kuppel machten Schulkinder aus dem wiener Piaristengymnasium Handyfotos in die Tiefe.

Ebenfalls Zutritt haben Interessierte zur Parlamentsbibliothek mit der Ausstellung "Im Sprachraum der Demokratie" und dem Besucherzentrum "Demokratikum - Erlebnis Parlament". Außerdem wurde ein Sonderpostamt eingerichtet, und Münzliebhaber können die aus dem alten Kupferdach des historischen Parlamentsgebäudes gefertigte 5-Euro-Demokratiemünze erwerben.

Saniert wurden in den vergangenen gut fünf Jahren rund 55.000 Quadratmeter Netto-Geschoßfläche. Die Nutzfläche wurde um rund 10.000 Quadratmeter erweitert. Die wesentlichste architektonische Neuerung ist die neue Glaskuppel über dem Nationalratssaal mit einem Durchmesser von 28 Metern und einer Fläche von 550 Quadratmetern. Die Tage der Offenen Tür laufen am Wochenende jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr. Letzter Einlass ist an beiden Tagen um 16.00 Uhr.