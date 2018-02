Parlamentspavillons erhielten Design-Preis

Die temporären Parlamentspavillons auf dem Heldenplatz sind nun auch preisgekrönt: Die vom Designbüro Sägenvier in Dornbirn gestalteten Folien erhielten den German Design Award in der Kategorie "Urban Space and Infrastructure", berichtete die Parlamentskorrespondenz am Mittwoch.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Auszeichnung für Ausweichquartier des Parlaments am Heldenplatz