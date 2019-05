Parteichefs wieder in der Hofburg

Der Gesprächsreigen in der Präsidentschaftskanzlei zur Regierungsbildung ist auch am Feiertag fortgesetzt worden. Am Vormittag traf zunächst ÖVP-Obmann Sebastian Kurz mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen zusammen, gefolgt wurde er von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner.

SN/APA/HANS KALUS TECHT Van der Bellen setzt seine Gespräche zur Regierungsbildung fort