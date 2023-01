Parteien mobilisierten noch einmal vor Landtagswahl in NÖ

Am Sonntag wird in Niederösterreich der Landtag gewählt. Um noch ein letztes Mal zu mobilisieren, begingen die Parteien am Freitag ihre Wahlkampfabschlüsse. Den Anfang machte die ÖVP, die in der Parteizentrale zur Schlussmobilisierung aufrief. Zuversichtlich gaben sich die Grünen bei ihrem Endspurt in Mödling, und die NEOS luden zum Finale am Herrenplatz in St. Pölten. Selbiges machen am Nachmittag zeitgleich SPÖ und FPÖ in der Landeshauptstadt.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Letztes Moblisieren der Parteien bei Wahlkampfabschlüssen in NÖ