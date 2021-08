Parteienfinanzierung: Gesetz gegen Geld

Ob legal oder illegal: Die Zuwendungen an Parteien stehen einmal mehr im Visier. Wann wird es problematisch?

15 Monate bedingt wegen Bestechlichkeit. Das erstinstanzliche Urteil gegen den ehemaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache von vergangenem Freitag hallt auch in dieser Woche nach. Denn Antikorruptionsexperten sehen die Möglichkeit, dass dieses Urteil richtungsweisend in Bezug auf weitere Causae sein könnte, in denen es um politische Versprechungen gegen finanzielle Zuwendungen geht.

"Ich schätze es sehr wohl als richtungsweisend ein, weil die Richterin klar differenziert hat. Auf der einen Seite sind Freundschaften zwischen Unternehmer und Politiker sehr wohl möglich, auf der ...