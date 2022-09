Parteiengespräche nach der Tiroler Landtagswahl

Der Reigen an "Erstgesprächen" nach der Tiroler Landtagswahl ist am Mittwoch fortgesetzt worden. Nachdem Dienstagnachmittag bereits die Grünen bei ÖVP-Chef Anton Mattle waren, folgten am Vormittag die NEOS. Klubchef Dominik Oberhofer wollte bei diesem ersten Treffen ausloten, "was umzusetzen ist" und "die Positionen abstecken". Was hinsichtlich einer Koalition möglich sei, wolle er erst "schauen" - ein Treffen mit der Liste Fritz und den Grünen habe bereits stattgefunden.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHA ÖVP-Chef Anton Mattle führt nach der Wahl "Erstgespräche"