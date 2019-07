Die Wahlkampfkosten werden ab sofort erfasst und dürfen nicht mehr als sieben Millionen Euro betragen. Eine Obergrenze gilt auch für Parteispenden. Dabei gibt es einige Schlupflöcher.

Ein Fest in Türkis für rund 1500 Kurz-Unterstützer am vergangenen Freitag in Korneuburg. Das Sommernachtsfest der Tiroler SPÖ am Montag mit SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Keine der beiden Veranstaltungen wird sich in der Auflistung der Wahlkampfkosten finden, die sieben Millionen Euro ...