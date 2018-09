Parteitag der SPÖ im Burgenland: Niessl übergibt an Doskozil

Mit zünftiger Blasmusik zum Empfang sind am Samstagvormittag vor der vollen Messehalle in Oberwart die zahlreichen Besucher zum Landesparteitag der SPÖ Burgenland begrüßt worden. Der Parteitag steht im Zeichen der Neuwahl des Landesparteivorsitzenden: Hans Niessl übergibt diese Funktion nach knapp 18 Jahren an Ex-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil.

SN/APA/ROBERT JAEGER Ex-Verteidigungsminister Doskozil wurde von seiner Tochter begleitet