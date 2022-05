Parteitag der SPÖ Wien hat begonnen

In der Messe Wien hat am Samstagvormittag der Landesparteitag der Wiener SPÖ begonnen. Bei dem roten Großevent wird sich der Landesvorsitzende, Bürgermeister Michael Ludwig, den rund 1.000 Delegierten zur Wiederwahl stellen. Auch eine Rede von Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner steht am Programm. Die rote Großveranstaltung hätte ursprünglich schon 2020 über die Bühne gehen sollen, Corona sorgte aber für zwei Verschiebungen.

Der Wiener Parteitag steht unter dem Motto "Entschlossen den Wiener Weg gehen". Ganz auf Sicherheitsmaßnahmen verzichtete man auch heute nicht. Einlass fanden nur Personen, die geimpft, genesen oder PCR-getestet sind. Und im Saal herrscht strikte Maskenpflicht. Lediglich am Platz darf der FFP2-Schutz abgenommen werden. Ansonsten setzt man auf das gewohnte Prozedere. Zum Auftakt wird Parteichef Ludwig das Wort ergreifen, danach folgt der Auftritt Rendi-Wagners. Anschließend werden die Wiener Gremien neu gewählt, womit auch über den Wiener Parteivorsitzenden abgestimmt wird. Mit Gegenkandidaten muss Ludwig nicht rechnen. Das Wahlergebnis soll gegen 15.00 Uhr vorliegen. Intensivere Debatten könnte es weniger zum Thema Personalia, sondern über Anträge geben. Zum einen wird über eine Reihe von Statutenänderungen diskutiert. Parteitage sollen künftig etwa nur mehr alle zwei Jahre stattfinden. Bisher standen diese Treffen alljährlich auf dem Programm, wobei der Parteichef sich alle zwei Jahre einer Wahl stellen musste. Nun ist angedacht, nur mehr die Wahlparteitage durchzuführen. Zugleich wird das deutlich kleinere Format der "Wiener Konferenz" eingeführt. Diese kann bei Bedarf zur Diskussion aktueller politischer Themen angesetzt werden. Unumstritten ist die Änderung nicht, man behält sich darum vor, notfalls zum "alten" Modell zurückzukehren. Definitiv umstritten sind auch die Straßenbauprojekte im Nordosten Wiens, also der - vom Bund gecancelte Lobautunnel - und die Stadtstraße. In einem Leitantrag wird deren Realisierung urgiert. "Die Stadtentwicklung im Nordostens Wiens (...) darf nicht durch fehlende Straßenanbindungen gestoppt werden", heißt es darin. In einem weiteren Antrag wird jedoch das exakte Gegenteil gefordert. Die Bezirksorganisation Alsergrund und die Junge Generation sprechen sich für "Zukunftsperspektive statt Tunnelblick" aus. Die laut Antragstellern "nicht nachhaltigen und nicht sozialen" Projekte sollten nicht umgesetzt werden, heißt es. Eine Diskussion ist vorprogrammiert - eine Zustimmung jedoch nicht. Denn die für die Prüfung der Anträge zuständige Kommission empfiehlt die Ablehnung des Antrags. Zu dem Thema wird heute auch demonstriert. Die Initiative "Lobau Bleibt" ruft gemeinsam mit zahlreichen weiteren Gruppen zu einer Großdemo auf, "um den Protest gegen die Betonpolitik der SPÖ von der Donaustadt zur Messehallen zu tragen", wie es in einer Ankündigung hieß. Man werde "zu Tausenden" auf die Straße gehen, ließ man wissen. Eine Kundgebung direkt bei der Messehalle wurde allerdings untersagt. Tatsächlich wurde auch vor dem Beginn der Veranstaltung beim Eingang nicht demonstriert - anders als in den vergangenen Jahren, als etwa Jugendorganisationen immer wieder zu verschiedenen Themen dort protestierten. Zu sehen waren lediglich zahlreiche Polizisten, die sich im Umfeld postiert hatten. Begrüßt wurden die versammelten Genossinnen und Genossen von Landesparteisekretärin Barbara Novak. "Es tut unglaublich gut, euch in dieser vollen Pracht wiederzusehen", zeigte sie sich über das Parteitags-Comeback sichtlich erfreut.