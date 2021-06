Pass als Motor für Integration?

Die SPÖ will Einbürgerungen erleichtern: Sechs statt zehn Jahre Aufenthalt vor Antragstellung, die Staatsbürgerschaft für Kinder, die hier geboren sind, und weg mit den Einkommensgrenzen.

Österreich hat im Vergleich zu anderen Ländern ein restriktives Staatsbürgerschaftsrecht. Wer einen österreichischen Pass will, muss in der Regel seine bisherige Staatsbürgerschaft zurücklegen, einen Antrag kann nur stellen, wer seit zehn Jahren legal im Land ist und über ein gewisses Einkommen verfügt, Vorteile für schon hier geborene Kinder gibt es nicht. Die SPÖ will das ändern. Sie will "ein modernes Staatsbürgerschaftsrecht, das Integration und politische Teilhabe" in Österreich fördert, wie der Kärntner LH Peter Kaiser, SPÖ-Integrationssprecherin Nurten Yilmaz und SJ-Chef ...