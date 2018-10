Patientenverfügung: Postives Echo auf geplante Erleichterung

Für die Novelle des Patientenverfügungs-Gesetzes ist am Dienstag die Begutachtungsfrist ausgelaufen. Dass der Zugang erleichtert wird und Patientenverfügungen künftig in der Elektronischen Gesundheitsakte (ELGA) abrufbar sein sollen, stößt großteils auf positives Echo. Kritik gab es an Details, einigen beteiligten Organisationen geht die Reform auch nicht weit genug.

SN/APA (Symbolbild)/GEORG HOCHMUTH Patienten sollen finanziell erleichtert werden