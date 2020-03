Pension soll nicht gleich bei Bank abgeholt werden

Die Gewerkschaft GPA-djp und der Österreichische Seniorenrat bitten Pensionisten, nicht direkt am Monatsbeginn ihre Pension in der Bankfiliale abzuheben. Die Bargeldversorgung sei sichergestellt, Schlangen an den Bankschaltern würden lediglich zu erhöhter Infektionsgefahr führen, so die Warnung.

SN/APA/BARBARA GINDL Warnung von Gewerkschaft und Seniorenrat