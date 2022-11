Pensionen: Was ein Jahr länger arbeiten bringen würde

Eine parlamentarische Anfragebeantwortung zu den Pensionsantritten 2021 gibt Aufschluss darüber, wie es bei Frauen und Männern um die Beitragsdauer steht.

Oft geht es in der politischen Debatte unter: Im österreichischen Pensionssystem gilt das Versicherungsprinzip. Das bedeutet: Je länger und je mehr eingezahlt wird, umso höher fallen die Pensionen aus. Dieses Grundprinzip lässt sich eindrucksvoll an der eben eingetroffenen Antwort des Sozialministeriums auf eine parlamentarische Anfrage von Neos-Mandatar Gerald Loacker ablesen. Unselbstständig beschäftigte Männer, die 2021 in Pension gingen, konnten im Schnitt 461 Beitragsmonate (=38,4 Jahre) vorweisen, Frauen 371 Monate (30,9 Jahre), also um 7,5 Jahre weniger.

Ein Grund ...