Pensionsausgaben: Beamte sind die Kostenbremse

Coronakrise plus massenweiser Abschied in die Pension: Die kommenden Jahre werden für den Staat teuer. Dass die Ausgaben nicht völlig aus dem Ruder laufen, liegt an einer Schüssel-Reform.

SN/apa Langfristig dürften die staatlichen Pensionsausgaben – gemessen an der Wirtschaftsleistung – relativ stabil bleiben. Allerdings schnellen sie in den kommenden Jahren massiv in die Höhe.