Pensionserhöhung: Wie viel wird's - und für wen?

Kommende Woche wird mit der Juli-Inflation der für die Pensionsanpassung 2022 maßgebliche Prozentsatz feststehen. Schon wird darüber debattiert, ob ihn alle erhalten sollen.

Am 18. August ist es so weit. Da wird die Statistik Austria mitteilen, wie hoch die Teuerung im Juli war. Die Juli-Inflationsrate wird das für die nächste Pensionserhöhung herangezogene Jahr komplett machen. Bisher (August 2020 bis Juni 2021) ergibt sich eine durchschnittliche Teuerung von 1,65 Prozent. Bleibt die Juli-Inflation so hoch wie im Juni und Mai (je 2,8 Prozent), würde sich ein Wert von 1,75 Prozent ergeben - um den die Pensionen 2022 steigen müssten, damit das Ziel der Wertsicherung ...