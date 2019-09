Pensionskassen-Minus: Pilz macht die ÖVP verantwortlich

Der Spitzenkandidat von JETZT, Peter Pilz, sieht die ÖVP, aber auch FPÖ und NEOS für das Veranlagungs-Minus bei den Pensionskassen im vergangenen Jahr mitverantwortlich. Er will nicht hinnehmen, dass Anspruchsberechtigte für diese "Spekulation" in Form von Pensionskürzungen zur Kasse gebeten werden und forderte am Montag in einer Pressekonferenz entsprechende Gesetzesänderungen im Nationalrat.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Jetzt-Spitzenkandidat Peter Pilz