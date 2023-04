"Permanente Überbelastung":Warum immer mehr Direktoren ans Aufhören denken.

Vereinzelt kam es aus diesem Grund sogar schon zu Schulschließungen. Was macht den Schulalltag so unerträglich? Die SN haben mit einer Pflichtschuldirektorin gesprochen.

Schlaflose Nächte und ein mulmiges Gefühl auf dem Weg in die Schule kennen nicht nur Schülerinnen und Schüler vor Prüfungstagen. Das Lehrpersonal leidet zusehends unter ständig wachsenden Verwaltungsaufgaben. So auch eine Leiterin einer Wiener Mittelschule. Ihr Job habe mit pädagogischer Leitung kaum noch etwas zu tun, sagt die Direktorin, die anonym bleiben will. "Ich bin nur noch Administratorin. Die fünf Jahre bis zur Pension drücke ich noch durch. Aber wenn ich 30 oder 35 Jahre alt wäre, würde ich aufhören", ...