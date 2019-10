Peschorn schließt Verbleib als Innenminister nicht aus

Übergangsinnenminister Wolfgang Peschorn gilt für Beobachter auch als Kandidat für den Job eines überparteilichen Innenministers in der kommenden Regierung. "Ich stelle mich immer auf alles ein. Mein Job ist es, immer für die Republik Österreich das Beste zu tun", sagte er darauf angesprochen am Rande des EU-Innenministerrats am Dienstag in Luxemburg.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Der Übergangsminister könnte bleiben