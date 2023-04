Peter Kaiser erneut zum Kärntner Landeshauptmann gewählt

Peter Kaiser (SPÖ) ist am Donnerstag in der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Kärntner Landtages erneut zum Kärntner Landeshauptmann gewählt worden. Der Gesamtwahlvorschlag, in dem Kaiser und die anderen sechs Regierungsmitglieder zur Wahl standen, wurde von 22 der 36 Abgeordneten - genau der Zahl der Abgeordneten der SPÖ-ÖVP-Koalition - mit Ja bestätigt.

BILD: SN/APA/GERD EGGENBERGER Das Team der Kärntner Landesregierung