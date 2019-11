Peter Kaiser fordert SPÖ-Grundsatzdebatte über Inhalte ein

Der Kärntner SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser fordert von seiner Partei eine Grundsatzdebatte über Inhalte. Das erklärte er am Sonntagabend gegenüber der APA. "Die Sozialdemokratie braucht eine radikale Grundbesinnung", heißt es in einem Brief, den der stellvertretende Bundesparteivorsitzende am Sonntagnachmittag an die Vorstände von Bundes-SPÖ und Landesparteien geschickt hat.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser