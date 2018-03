Peter Kaiser zeigt den Genossen, wie es gehen kann

Seriosität, Basisnähe und Beharrlichkeit in der Arbeit für das Land: Wird das alles befolgt, kann auch die SPÖ noch Erfolge einfahren.

Diesmal zählen die Meinungsforscher nicht zu den Verlierern. Peter Kaiser hat nicht nur die Umfragen, sondern auch die Landtagswahl am Sonntag klar für sich entschieden. Ein SPÖ-Landespolitiker, der auf mehr als 47 Prozent der Stimmen kommt - und das nicht auf dem eigenen Parteitag -, ist in der gegenwärtigen Polit-Landschaft Österreichs eine Seltenheit geworden. Beim Wahltriumph 2013 mag er noch von der desaströsen Performance der Haider-Erben profitiert haben, der nunmehrige Sieg ist eine eindrucksvolle Bestätigung für die politische Linie des 59-jährigen Klagenfurters.

Diese mag auf den ersten Blick unspektakulär sein, trifft aber gerade in Kärnten jene Töne, die insbesondere nach den lauten Hypo-Heta-Dissonanzen viele Kärntner gern hören. Kaisers Credo ist die Rückkehr in eine politische Normalität. Solides politisches Handwerk statt eitler Großmannssucht, den Fakten vertrauen statt Luftschlösser bauen, Basisnähe statt Abgehobenheit. Peter Kaiser hat mit einer pragmatischen Politik den Ruf des ehemaligen Skandalbundeslandes wiederhergestellt. Eine exzellente Visitenkarte für einen, der parteiintern wohl noch zu Höherem berufen sein könnte. Der Soziologe und Pädagoge ist nicht nur zu einem mächtigen Landeskaiser, sondern auch zu einer Alternative zu SPÖ-Bundeschef Christian Kern aufgestiegen. Auch dank der Grünen, die nach schweren internen Zerwürfnissen hochkant aus dem Landtag geflogen sind. Dass die Kärntnerin Eva Glawischnig ausgerechnet zwei Tage vor der Kärntner Wahl ihre Berufswahl mit Pauken und Trompeten bekannt gab, dürfte wohl in die Kategorie Rachefeldzug fallen. Ein böses Foul, das ein tristes Bild über die politische Kultur innerhalb der Ökopartei zeichnet.

Die in den vergangenen Jahren gemäßigt agierenden Kärntner Freiheitlichen haben sich konsolidiert, die Partei des Spitzenkandidaten Gernot Darmann ist wieder ein Faktor im südlichsten Bundesland. Ein Fingerzeig für die blauen Parteistrategen im Bund: Wahlerfolge sind auch ohne Polarisierung der Bevölkerung und ohne Hetze gegenüber Minderheiten möglich. Die krisengeschüttelte ÖVP darf sich nach einem Katastrophenergebnis über kleine Zuwächse freuen, durchschlagend war der Sebastian-Kurz-Bonus nördlich der Karawanken nicht. Vielleicht ist da schon ein erstes Protestpotenzial wirksam geworden - die Haltung der ÖVP-FPÖ-Koalition beim Thema Rauchverbot in der Gastronomie können auch viele Parteimitglieder nicht nachvollziehen.