Pflege-Grundausbildung für Zivildiener tritt in Kraft

Zivildiener können nun auf freiwilliger Basis eine Grundausbildung "Pflege" absolvieren. Die neue Regelung tritt mit 1. September in Kraft. Wie die für die Zivildienstagenden zuständige Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) am Donnerstag in einer Aussendung erklärte, wurde das sogenannte "UBV-Modul" (Unterstützung in der Basisversorgung) für Zivildienstleistende mit der Pflegereform auf den Weg gebracht.

BILD: SN/APA/DPA/DANNY GOHLKE Zivildiener können nun eine Grundausbildung 'Pflege' absolvieren