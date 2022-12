Pflegefälle in Spitalsbetten müssen in Salzburg zahlen

Die Kapazitäten sind durch Personalmangel und Infektionswellen knapp. Personen, die keinen Heimplatz haben oder nicht zu Hause betreut werden, belasten das System zusätzlich.

60 Betten sind in den Salzburger Landeskliniken mit reinen Pflegefällen belegt. 90 Pflegekräfte sind für die Betreuung dieser Menschen notwendig. In den Tirol Kliniken sind es derzeit 100 Pflegepatienten. Ein Problem, das es in allen österreichischen Spitälern gibt. Betten und Personal, die dann für die Versorgung von akut kranken Menschen fehlen. Zudem ist diese Art der Versorgung teuer.

800 Euro kostet das Akutbett im Krankenhaus

Bis zu 800 Euro betragen pro Tag die Kosten für ein ...