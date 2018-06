Pflegekräfte könnten wegen Familienbeihilfe-Aus abwandern

Die von der Regierung geplante Indexierung der Familienbeihilfe für Kinder im EU-Ausland könnte dazu führen, dass zahlreiche Pflegekräfte Österreich den Rücken kehren. In einer Umfrage der Organisation "Altern in Würde" gaben 30 Prozent der Betreuerinnen an, ihre Tätigkeit in Österreich zu beenden, wenn die Kürzungen umgesetzt werden, hieß es am Dienstag in einer Aussendung.

SN/APA (dpa)/Norbert Försterling Die drohenden strengeren Regeln treiben viele Pflegekräfte ins Ausland