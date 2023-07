Pflegeproblem trifft auch die Ordensspitäler

Gerufen wird nach einer steuerlichen Schonung von Vollzeitkräften und nach einer neuen und "zielgerichteten" Migrationspolitik.

Der größte Spitalsträger Österreichs, die in einer Arbeitsgemeinschaft zusammengefassten Ordensspitäler, kann sich zwar nicht über einen Mangel an Bewerbungen beklagen. Im Gegenteil: 2022 wollten mehr als 30.000 Menschen bei den 23 über (fast ganz) Österreich verstreuten Ordensspitälern anheuern - vom Techniker bis zur Medizinerin. Dennoch: Der Mangel an Pflegekräften trifft auch die Ordensspitäler.

Das bekannten Christian Lagger, derzeit Vorsitzender der Arge der Ordensspitäler, und Schwester Barbara Lehner, Gesamtleiterin und Generaloberin der Elisabethinen Linz-Wien, am Montag bei der Vorstellung der Leistungsbilanz 2022. Gründe gibt es dafür mehrere, ein durchaus nicht unwesentlicher ist laut Lagger, dass Teilzeit derart hoch im Kurs steht: das bei Weitem nicht nur bei Beschäftigten mit familiären Verpflichtungen, sondern - Stichwort Work-Life-Balance - beim Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für Oberösterreich habe die Politik die Teilzeitproblematik im Pflegewesen genauer unter die Lupe nehmen lassen, berichtete er. Ergebnis: Würde jede Teilzeit-Pflegekraft nur zwei Stunden mehr arbeiten, könnte das Personalproblem in der Pflege zwar nicht gelöst, aber "sehr stark gemildert" werden.

Die Ordensspitäler regen deshalb an, dass Pflegekräfte, die ihre Arbeitszeit erhöhen oder Vollzeit arbeiten, steuerlich geschont werden sollten, etwa durch einen degressiven Steuertarif. Ferner drängen sie, die Hürden für die Zuwanderung von Pflegepersonal zu senken. "Deutschland holt jährlich 20.000 Pflegekräfte ins Land, wir schaffen im Schnitt nur 130", sagte Lagger. "Wir brauchen hier wirklich eine zielgerichtete Migrationspolitik."

Ideen haben die Ordensspitäler auch, wenn es um die Sicherung und den Ausbau der medizinischen Grundversorgung im ganzen Land geht. Da Kassenstellen mitunter jahrelang unbesetzt blieben und immer mehr Regionen "unterversorgt" seien, sollte überlegt werden, Primärversorgungseinheiten direkt in den regional stark verankerten Ordensspitälern oder in deren Nähe anzusiedeln, die dann (auch) von den Spitalsärztinnen und -ärzten mitbetrieben werden könnten.

Mit der Finanzierung sind die Ordensspitäler zufrieden. Über die Gesundheitsstrukturpläne der Länder sei man Versorgungsverpflichtungen eingegangen, die auch entsprechend honoriert würden. Die lange geltende Ungleichbehandlung zwischen den öffentlichen Krankenhäusern und den Ordensspitälern sei Geschichte. Lagger: "Es herrscht Fairness."

Daten zu den Ordensspitälern

2,5 Millionen Patientinnen und Patienten wurden 2022 in Österreichs Ordensspitälern behandelt, davon 81 Prozent ambulant, 15 Prozent stationär und 4 Prozent tagesklinisch. Fast 233.300 Operationen wurden durchgeführt (68 Prozent stationär, 26 tagesklinisch, 5 ambulant).



Österreichweit steht jedes fünfte Spitalsbett in einem Ordensspital. Konkret sind es 7881 Betten, davon 267 Intensiv- sowie 111 Palliativ- und Hospizbetten.



Fast 22.500 Menschen sind in den 23 Ordensspitälern beschäftigt. Nur in zwei Bundesländern gibt es kein Ordensspital: in Vorarlberg und in Niederösterreich.