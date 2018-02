Pflegeregress: Bund muss Mehrkosten schultern

Johanna Mikl-Leitner über den Sinn von Proporzregierungen, Oppositionsrechte und das Anti-Rauch-Volksbegehren.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gewann bei der niederösterreichischen Landtagswahl am 28. Jänner 49,63 Prozent der Stimmen und 29 von 56 Mandaten. Trotz ihrer absoluten Landtagsmehrheit kann und will die ÖVP-Politikerin nicht allein regieren.

Sie haben zwar die absolute Landtagsmehrheit, müssen aufgrund Ihrer Landesverfassung aber dennoch SPÖ- und FPÖ-Landesräte in Ihre Regierung aufnehmen. Ist dieses Proporzsystem noch zeitgemäß? Johanna Mikl-Leitner: Ich halte das für sehr zeitgemäß. Denn so haben alle entsprechend dem Wahlergebnis Verantwortung zu tragen. Und das spiegelt den Willen der Bevölkerung am besten wider.