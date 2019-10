Pflegeregress: Stelzer will mehr Geld vom Bund

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) ist über das Finanzministerium verärgert. Grund ist, dass aus seiner Sicht seinem Land eine zu geringe Summe als Kompensation für das Aus des Pflegeregresses überwiesen worden sei. Im Gespräch mit dem "Volksblatt" sieht er "einseitige Kürzungen" des Bundes, die aus oberösterreichischer Sicht nicht nachvollziehbar seien.

Konkret habe Oberösterreich vom Bund Abgeltungen in Höhe von 58 Millionen Euro angemeldet, in der Abrechnung für 2018 vorerst aber nur 52,5 Millionen erhalten. Der Landeshauptmann will nun, dass das Prüfergebnis nochmals durch die Buchhaltungsagentur mit Oberösterreich besprochen wird.

