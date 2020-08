Pflegerinnen bekommen für Corona-Tests Geld zurück

Die Kosten für die Corona-Tests der 24-Stunden-Betreuerinnen sollen rückwirkend erstattet werden: Die Refundierung wird in den nächsten Wochen umgesetzt, berichteten die "Salzburger Nachrichten" am Donnerstag. In den Büros der zuständigen Landesräte hieß es, dass die Kosten der bezahlten Coronatests auf Antrag und gegen Vorlage der Rechnung in Kürze rückwirkend bis Mitte März refundiert werden.

SN/APA (dpa/Archiv)/Sven Hoppe Pflegerinnen sollen sich leichter testen lassen