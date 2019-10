Philippa Strache nimmt Nationalratsmandat an

Die Ehefrau von Ex-FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache zieht in das Parlament ein. Das steht seit Kurzem offenbar fest.

Einen Tag vor der konstituierenden Sitzung des Nationalrats ist bekannt geworden, dass Philippa Strache ihr Nationalratsmandat annimmt. "Ich nehme das Mandat an", zitierte "oe24.at" die Ehefrau des ehemaligen FPÖ-Parteiobmanns Heinz-Christian Strache. Die FPÖ kündigte indes an, die Lage noch vor ihrer Klubsitzung am Nachmittag zu kommentieren. Fix ist schon vorher: Philippa Strache wird nicht Mitglied im FPÖ-Klub. Die Freiheitlichen haben dies bereits vor Wochen klargestellt.

Die Entscheidung Philippa Straches hatte sich abgezeichnet: Eine Verzichtserklärung war bis Dienstagmittag im Wiener Rathaus noch nicht eingelangt, wie ein Sprecher des für die Landeswahlbehörde zuständigen Stadtrats Jürgen Czernohorszky (SPÖ) berstätigte. Aber das sei auch nicht von Relevanz. Denn eine gesetzliche Frist für die Entscheidung gibt es jedenfalls nicht. Sollte Strache nicht zur Angelobung erscheinen, kann sie ihr Mandat noch immer später annehmen.

Quelle: APA