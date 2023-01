Photovoltaik: Mehr Förderung für etwas, das schwer zu kriegen ist

Die Regierung stockt die Subventionen für Photovoltaik auf die Rekordsumme von 600 Millionen Euro auf.

66.000 Förderverträge für neue Photovoltaikanlagen hat die OeMAG, die Abwicklungsstelle für Ökostrom, 2022 geschlossen, so viele wie nie zuvor. Es gab aber mit 395 Mill. Euro auch noch nie so hohe Subventionen für den Ausbau von Sonnenstrom in Österreich. Im neuen Jahr wird es noch einmal um 200 Mill. Euro mehr Fördermittel geben und die Regeln für die Vergabe werden weiter gelockert, kündigte die Regierung nach ihrer Klausur am Mittwoch an. "Jetzt folgt der Ausbauturbo für PV-Anlagen auf privaten Wohnhäusern ...