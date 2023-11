Pilnacek-Aufnahme: ÖVP sieht FPÖ als Urheber

Wenige Wochen nach dem Tod von Christian Pilnacek ist am Dienstag eine heimliche Tonbandaufnahme aufgetaucht, in der der zuletzt suspendierte Justiz-Sektionschef Vorwürfe gegen die ÖVP und speziell gegen Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka erhebt. Die ÖVP äußert den Verdacht, dass die FPÖ dahinter steckt, und nennt Ex-Haider-Sekretär Stefan Petzner.

ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker verwies auf einen Fernsehauftritt Petzners vom 6. November 2022, in dem der frühere Haider-Vertraute sagte: "Auf den Herrn Sobotka kommt noch einiges zu, er weiß es nur noch nicht." Stocker fragt nun, was Petzner damals wusste und welche Rolle die FPÖ bei der Anfertigung der illegalen Tonbandaufnahme Pilnaceks spielte. Petzner habe ja nach wie vor gute Kontakte zu den Freiheitlichen. Stocker rief auch die Justiz dazu auf, die Vorgänge rund um die Aufnahme auf strafrechtliche Relevanz zu prüfen. Illegale Methoden und Spitzelwesen wie im KGB dürften nicht Teil der politischen Auseinandersetzung in Österreich werden, sonst würden die Demokratie und der Rechtsstaat ins Wanken geraten.

Der ÖVP-Generalsekretär ortet eine konzertierte Aktion gegen seine Partei. Schon mehrere Vorwürfe und Pamphlete gegen die ÖVP hätten sich nachher als Fälschung herausgestellt. Zu den Vorwürfen, die der verstorbene Pilnacek in dem Video gegen die ÖVP erhebt, wollte Stocker nichts sagen: Pilnacek habe in zwei Untersuchungsausschüssen unter Wahrheitspflicht ausgesagt, dass die ÖVP nicht bei ihm interveniert habe. Das sei auf 133 Seiten Protokoll der Pilnacek-Aussagen nachzulesen. Das müsse mehr zählen als ein illegal aufgenommenes Video.

Pilnacek nannte Sobotka namentlich

In dem aufgezeichneten Gespräch behauptet Pilnacek, Interventionen der ÖVP in Ermittlungen abgewehrt zu haben. Die ÖVP ortet "KGB-Methoden". Die Grünen rechnen indes mit einem Untersuchungsausschuss.

Das Gespräch soll Ende Juli bei einer abendlichen Runde im Wirtshaus ohne Christian Pilnaceks Wissen aufgenommen worden sein. Die Tonaufnahme, die mehreren Medien vorliegt, dürfte geschnitten worden sein. Zudem kursierten Auszüge der Aufnahme als Abschrift. "Man verlangt, dass ich Ermittlungen einstelle. Das kann ich nicht, das mache ich nicht", wird Pilnacek darin zitiert. "Da kamen ÖVP-Minister, selbst als eine Hausdurchsuchung bei der ÖVP schon stattgefunden hat, kam man zu mir und fragte, warum drehe ich das nicht ab?" Er habe immer gesagt, "ich kann es nicht, ich mach es nicht, ich will es nicht".

Als er nach Unterstützung gefragt habe, habe er in der ÖVP als Antwort gehört, "du warst ja nie bei uns" und "du hast ja nie verhindert, dass eine Hausdurchsuchung bei uns stattfindet". Er habe kein einziges Verfahren beeinflusst, sagt Pilnacek. "Die ÖVP hat mir das zum persönlichen Vorwurf gemacht und gesagt, 'du lässt deine Staatsanwälte gegen uns arbeiten'." Namentlich nennt Christian Pilnacek Nationalratspräsident Sobotka: "In jedem Gespräch sagt der Sobotka, 'du hast selber versagt, du hast es nie abgedreht'. Aber das geht nicht und ich mache es nicht. Wir leben in einem Rechtsstaat".

Sobotka habe mit Pilnacek nie zu laufenden Verfahren, Ermittlungen oder Sicherstellungsanordnungen gesprochen, sagte ein Sprecher des Nationalratspräsidenten gegenüber dem "Standard" (online). "Wenn ein erst kürzlich, unter tragischen Umständen verstorbener Mensch nun in die Öffentlichkeit gezerrt werden soll, um politisches Kleingeld zu schlagen, dann werden wir uns an einem solch pietätlosen Akt nicht beteiligen", betonte man weiters. Das "rücksichtslose Instrumentalisieren eines Menschen, der sich heute nicht mehr erklären kann, ist ein absoluter Tiefpunkt der politischen Kultur in unserem Land".

Nehammer nahm Stellung

Am Mittwoch nach dem Ministerrat hat ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer zur Aufnahme Stellung genommen.