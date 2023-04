Pilnacek erneut vor Disziplinarbehörde

Der suspendierte Sektionschef im Justizministerium, Christian Pilnacek, hat sich am Donnerstag erneut vor der Bundesdisziplinarbehörde verantwortet. In einer Verhandlung ging es dabei auch um die vom Justizministerium ausgesprochene vorläufige Freistellung von seinen Aufgaben. Im gegen Pilnacek laufenden Disziplinarverfahren soll es heute noch in Teilpunkten eine Entscheidung geben, über die Aufhebung der Suspendierung wird schriftlich entschieden.

BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Justiz-Sektionschef ist nach wie vor suspendiert