Pilnacek-Tonaufnahme: Nationalratspräsident Sobotka denkt nicht an Rücktritt

Ein heimlicher Tonmitschnitt aus einem Wiener Innenstadtlokal des mittlerweile verstorbenen Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek wirbelt die Politik durcheinander. Die Rede ist von Interventionsversuchen des Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka. Rücktrittsaufforderungen der Opposition folgten, die am Spitzenpolitiker aber abprallen. Verfolgen Sie die Stimmen aus dem Nationalrat hier ab 9 Uhr im Livestream.

Wolfgang Sobotka sagte in einem kurzen Statement: "Zuerst möchte ich dezidiert festhalten, dass die Vorwürfe nicht der Wahrheit entsprechen." Er werde sein Amt auch in Zukunft mit bestem Wissen und Gewissen ausüben. Dafür bekam er Applaus von der ÖVP, aber nicht von der Opposition.

Er wollte gleich zur Tagesordnung übergehen, aber die SPÖ-Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Holzleitner wollte dies nicht ohne Widerspruch zulassen. Sie forderte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka zum Rücktritt auf.

FPÖ-Chef Herbert Kickl meinte, das dürfe doch alles nicht wahr sein, sagte er in Richtung der ÖVP. Da stünden so viele Vorwürfe im Raum. Er nimmt erneut Bundespräsident Alexander Van der Bellen in die Pflicht, von dem zur Causa "kein Sterbenswörtchen" komme. Die einzige mögliche Erklärung wäre gewesen, dass Sobotka unverzüglich den Rücktritt erklärt: "Das wäre politische Sauberkeit und das wäre politischer Anstand." Sobotka sei der Sargnagel der ÖVP, die dazu noch applaudiere.