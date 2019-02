Pilz deutet Rückkehr an Parteispitze an

Peter Pilz hat am Wochenende eine Rückkehr an die Spitze der von ihm gegründeten Liste Jetzt angedeutet. Derzeit sei er in zwei Untersuchungsausschüssen, sagte Pilz in der ORF-Sendung "Hohe Haus", aber: "Wenn die Arbeit in diesen Ausschüssen abgeschlossen ist, dann können wir über alles reden." Parteichefin Maria Stern reagierte darauf zurückhaltend und ließ ausrichten, es sei "nichts spruchreif".

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Pilz will nach den laufenden U-Ausschüssen weitersehen