Pilz nimmt ÖVP-Familienfest am 1. Mai ins Visier

Der JETZT-Abgeordnete Peter Pilz hat am Dienstag Vorwürfe der Freunderlwirtschaft gegen mehrere Proponenten der ÖVP erhoben. Er hat herausgefunden, dass das federführend vom Nachhaltigkeitsministerium initiierte Familienfest am 1. Mai 2019 in Schönbrunn von einer Firma organisiert wurde, die dem früheren Generalsekretär im Bundeskanzleramt gehört. Es geht um 230.000 Euro.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Pilz sind die hohen Kosten für das Fest ein Dorn im Auge