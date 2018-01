Pilz will erst nach Ende des Verfahrens ins Parlament zurück

Peter Pilz will erst dann wieder ins Parlament zurückkehren, wenn das Verfahren wegen der Vorwürfe sexueller Belästigung gegen ihn abgeschlossen ist. "Ich nehme mein Mandat erst an, wenn die Vorwürfe zweifelsfrei geklärt sind", sagte Pilz am Donnerstag im Ö1-"Morgenjournal".

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Peter Pilz hat Vertrauen in den Rechtsstaat