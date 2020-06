Platter warnt Grüne vor "Spielchen" wegen "Luder"-Sager

Nachdem Tirols Grüne Dienstagabend per Vorstandsbeschluss den Druck auf Koalitionspartner ÖVP in der "Luder"-Causa rund um ÖVP-LHStv. Josef Geisler erhöht hatten, kontert nun LH Günther Platter (ÖVP) scharf. Er richte einen "eindringlichen Appell" an die Grünen, in der derzeitigen Ausnahmesituation "keine politischen Spielchen auf dem Rücken der Bevölkerung zu spielen", sagte Platter zur APA.

SN/APA (Youtube Screenshot)/SCREENS Geisler hat sich für seine Aussagen inzwischen entschuldigt