Politik in Krisenzeiten: Für den Notfall stehen Feldbetten bereit

Corona hat die traditionellen politischen Abläufe völlig durcheinandergebracht. Der Bundespräsident amtiert im Home Office. Der Bundeskanzler ließ Feldbetten im Kanzleramt aufstellen. Kommunikation ist das wichtigste Regierungsinstrument.

Am Freitag vor zwei Wochen wandte sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen das letzte Mal in einer TV-Ansprache an die Österreicherinnen und Österreicher. Seither gab es keine öffentlichen Auftritte des Staatsoberhauptes mehr. Van der Bellen hat sich in seine Privatwohnung ...