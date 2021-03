Politiker als Corona-Risikogruppe

Nicht nur Garagenparties machen Politiker besonders anfällig für Infektionen. Wer bereits infiziert war- und wie man in der Politik zu einer Vorreihung bei der Corona-Impfung steht.

Jetzt hat es also den oberösterreichischen FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner erwischt. Der blaue Landeshauptmannvize ist seit Donnerstag aufgrund seiner Covid-Erkrankung im Linzer Kepler-Uniklinikum in Spitalsbehandlung. Eine "reine Vorsichtsmaßnahme", wie es hieß. In den Tagen zuvor hatte der 42-jährige FPÖ-Landesparteichef, der auch als Nachwuchshoffnung für die Bundesspitze der FPÖ gilt, eine Menge Kritik über sich ergehen lassen müssen. Seine Coronainfektion war nämlich ausgebrochen, nachdem Haimbuchner an einer Garagenparty in Steinhaus bei Wels teilgenommen hatte, bei der ein Gemeindebediensteter die Geburt seines Kindes ...