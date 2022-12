Politikergehälter steigen: Diesmal gibt es keine Nulllohnrunde

ÖVP, Grüne und Neos wollen am gesetzlichen Anpassungsfaktor festhalten. Die FPÖ ist dagegen, die SPÖ will ein Mittelding. Die Politikergagen stiegen in den vergangenen Jahren selten.

SN/apa Auf diese Bruttowerte steigen die Politikerbezüge im kommenden Jahr, wenn es bei der Anpassung um den gesetzlichen Faktor bleibt. Quelle: Rechnungshof.