Politikist so böse wie ihre Bürger

Philosophin Lisz Hirn erklärt, warum wir ein falsches Bild von politischer Moral haben.

Der Titel Ihres neuen Buches lautet "Macht Politik böse?" (Leykam, 96 Seiten, 14,50 Euro). Macht Politik böse oder muss man böse sein, wenn man in die Politik geht? Lisz Hirn: Der Titel ist provokant und überspitzt gewählt. Die Vorannahme, dass es mit der Politik etwas auf sich hat, was ein Stück weit schmutzig ist, habe ich in vielen Gesprächen gehört. Das war der Ausgangspunkt für die Frage: Was liegt dieser Ansicht zugrunde, die sich offensichtlich negativ auf die Demokratie auswirkt?

Die Antwort könnte lauten: Politik ist weder böse, noch macht sie böse. Böse ist ja keine Kategorie in der Philosophie. Es geht um Wahrnehmung und um die Frage, warum wir glauben, dass die Politik böse sein kann. Aber sie ist genauso böse, wie sie die Bürgerinnen und Bürger sein lassen. Denn wir wählen die Repräsentantinnen und Repräsentanten. Es hat also etwas mit uns zu tun. Das System ist nicht unabhängig von uns. Wir sind weit weg von einem machiavellistischen Fürsten, der über uns bestimmt. Wir können die Verantwortung nicht einfach so abschieben.

Bei uns hört man oft die Formel "die Politik da oben und wir hier unten". Wieso wollen wir nicht in die Politik? Das hängt zusammen mit dem Vorurteil, Politik sei unanständig. Dabei ist politische Arbeit vielfältig. Es gibt politische Tätigkeiten auf niedrigeren Ebenen. Politisch handeln ist nicht nur Politikersein als Hauptjob, sondern kann auch das Engagement in einer NGO oder in der Gemeinde- oder Bezirkspolitik sein. Diese Wahrnehmung und Abwertung des Politischen halte ich für eine große Hemmschwelle, überhaupt aktiv zu werden und zu verstehen, wie diese Prozesse laufen.

Woran machen Sie das fest? Beispielsweise an Menschen, die kurz in die Politik geschnuppert haben. Sobald sie verstehen, wie langwierig Entscheidungen dauern, wie formal alles abläuft, ändert sich viel. Dann höre ich nicht mehr, dass Politik böse ist, sondern dass demokratische Entscheidungen Zeit brauchen und Demokratie - auch wenn sie ineffizient ist - noch immer das beste System ist. Wir müssen wegkommen von der Sicht, dass Politik nur als Brotberuf verstanden wird. Wir werden spätestens dann politisch tätig, wenn wir wählen dürfen.

Oft hört man: "Die streiten immer, die müssen sich doch vertragen." Dabei ist Streit eigentlich die Grundidee des demokratischen Miteinanders. Es ist wichtig, Kompromisse und Konsens zu finden, aber die findet man in einer Demokratie über Streit. Theoretiker und Theoretikerinnen schreiben über den Zwiespalt: Das natürliche Wesen einer Demokratie ist, dass unterschiedliche Interessen nicht konform gehen, sondern im Streit ausgefochten werden. Insofern hat der Zustand etwas Beruhigendes. Weil das heißt, es gibt es noch Austausch. Diskutieren müssen wir über das Niveau, wie die die Streitigkeiten geführt werden.

Kritik an Entscheidungen der Politik wird inzwischen oft gleichgesetzt mit der Politik insgesamt. Das konnte man bei der Flüchtlingspolitik ebenso beobachten wie bei den Coronamaßnahmen. Das ist ein großes Problem. Wenn Maßnahmen unbeliebt sind oder spezielle Gruppen stärker treffen, wendet sich die gesamte Aggression auf politische Repräsentanten, die die Entscheidungen treffen. Da kann man dagegen wirken, indem man Politiker und Politikerinnen besser schützt. Ich halte nichts davon, zu sagen, man soll nicht kritisch hinschauen. Aber wenn das soweit geht, dass politische Repräsentanten mit dem Tod bedroht werden, geht das in einer Demokratie zu weit. Grundsätzlich gilt: Je höher im Staat ein politisches Amt ausgeführt wird, desto mehr Verantwortung, Anstand und Integrität kann ich als Bürger fordern. Aber gleichzeitig muss es einen gewissen Schutz geben für das Privatleben und die Person, verbunden mit einer gewissen Anerkennung dieser Position. Sonst wird der Job in der Politik nicht attraktiver. Wir sollten uns die Frage stellen: Wen ziehen wir dadurch an, dass wir die Politik von Haus aus schlechtreden.

Hat sich in der Politik der Punkt verschoben, was wir als moralisch richtig oder falsch in der Politik sehen? Wir haben ein diffuses Verständnis von Moral. Politische Moral ist etwas anderes als sich moralisch zu verhalten. Ich fand zum Beispiel die Darstellung von Moral von Bundeskanzler Nehammer im Sommergespräch aufschlussreich. Denn zu argumentieren, dass es unwichtig wäre, für welche Werte eine Partei steht oder auch die Person, die sie an oberster Stelle vertritt, ist natürlich vollkommen absurd. Die wenigsten von uns lesen das Wahlprogramm bis zum Ende und kennen es auswendig. Wir wählen auch danach, wer welche Weltanschauung und Werte vertritt? Und vor allem: Traue ich dieser Person zu, dass sie das auch verwirklichen kann? Politisches Handeln wird von Einzelnen ausgeführt und Moral ist immer Teil der Politik und kann nicht einfach aufgelöst werden durch Expertenentscheidungen oder Manager. Das ist nämlich der genuine Charakter vom Politikerberuf.

Immer wieder wird ja gefordert, Experten in der Regierung zu holen. Wir führen Diskussion darüber, ob nicht Manager oder Experten besser wären als Politiker. Das folgt der Logik, dass der Staat ein Unternehmen ist und die arbeiten nach Kriterien für eine extreme Wirtschaftlichkeit. Das ist nicht sehr demokratisch gedacht. Experten sind nicht der Bevölkerung, sondern Ihrer wissenschaftlichen Integrität verpflichtet. Der Politiker hat eine andere Funktion, nämlich alle Bereiche zu verbinden und die unterschiedlichen Partner ins Gespräch zu bringen. Wir haben das bei Corona gesehen. Ex-Bundesminister Mückstein musste abwägen in seinem Zwiespalt zwischen dem Wissenschaftler und Arzt sowie dem Politiker. Und ich finde, er ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich diese Rollen nicht ineinander auflösen lassen, sondern zwei genuin andere Arten nicht nur des Berufs sondern auch des Handelns im öffentlichen Raum mit einer öffentlichen Expertise darstellen.

Bei Angela Merkel hat man vom inneren Kompass gesprochen, der sie leitet. Ist das nachahmenswert? Ja, durchaus. Und interessant ist, dass das auch in andere Weltanschauungen hinein gilt. Natürlich muss man diese Weltanschauung nicht teilen, aber zu wissen, nach welchen Kriterien, Gesichtspunkten und Normen jemand handelt, macht das politische Handeln durchschaubarer. Es geht um wichtige Entscheidungen und viel Macht, und da ist es sinnvoll, wenn jemand sich bewusst damit auseinandersetzt, für was er oder sie eigentlich steht und was er auch nach außen hin repräsentiert. Insofern sind die Dinge wie bei Strache oder in der ÖVP auch keine Kleinigkeit, sondern tatsächlich eine große Verwerfung, die dazu führt, dass wir nicht nur einen Vertrauensverlust erleben, sondern das demokratische System unterhöhlt wird.

Würden Sie das als Wendepunkt beschreiben? Ich würde es mir wünschen. Aber die Frage ist: Wer leitet den Seitenwechsel ein? Ich traue vielen der Genannten zu, dass sie die Absicht haben, etwas zu ändern. Aber steht in den Parteien das richtige Personal zur Verfügung, die dieses Verantwortungsbewusstsein und diese Mäßigung mitbringen? Wir sehen aktuell, dass es nicht einmal ein älteres Personal gibt, das sich traut, in den Ring zu steigen. Das galt bei den großen Parteien auch im Wahlkampf gegen Van der Bellen. Das sollte uns als Bürgerinnen und Bürger zu denken geben. Denn das ist ja nicht nur eine Frage in der Bundespolitik, sondern gilt auch für Stadt-, Gemeinde und Bezirkspolitik.

Sie haben den Bundespräsidentenwahlkampf angesprochen. Der machte einen unernsten Eindruck. Ist das nicht schädlich für ein Amt, das moralische Instanz ist? Also ich war enttäuscht, dass keine wirklich starken Kandidaten von den Großparteien aufgestellt worden sind. Man hörte natürlich aus den Parteien, dass alle ein großes Vertrauen in seine Kompetenz haben und damit Gegenkandidaten nicht nötig seien. Das ist alles gut und schön, aber nicht in einem demokratischen System. Wahlkämpfe böten dir Gelegenheit, Personen für künftige Wahlen bekannter zu machen und die Positionen der eigenen Partei zu aktuellen Themen zu kommunizieren.