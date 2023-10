Politische Personalwechsel in Vorarlberg und im Burgenland

Am Samstag werden im Landeswesten und im -osten politische Personalentscheidungen fixiert. Die SPÖ Vorarlberg kürt in Bregenz Mario Leiter zum neuen Landesparteivorsitzenden. Die burgenländischen Grünen suchen eine Nachfolgerin für Regina Petrik - hier übernimmt aller Voraussicht nach die derzeitige Eisenstädter Gemeinderätin Anja Haider-Wallner.

Der 58-jährige Leiter ist Stadtpolizist in seiner Heimatstadt Bludenz und war bereits in der Vergangenheit öfter als Vorsitzender der Vorarlberger Genossen im Gespräch gewesen. Nachdem Leiter 2015 und 2020 den Bürgermeistersessel in Bludenz zwei Mal äußerst knapp verpasst hatte, hatte er seine politische Karriere schon mehr oder weniger beendet. Im Juni wurde er aber von der Partei als Nachfolger von Gabriele Sprickler-Falschlunger präsentiert. Zur Kür von Leiter zum Vorarlberger SPÖ-Chef hat sich auch Bundesparteivorsitzender Andreas Babler angekündigt.

Petrik hatte im Sommer ihren Rückzug als grüne Landessprecherin im östlichsten Bundesland bekannt gegeben, im Landtag bleibt sie vorerst weiterhin Klubobfrau. Bis zuletzt hatte sich für die nun vakante Position nur Haider-Wallner beworben. Die 44-Jährige ist Unternehmerin und Mitbegründerin des genossenschaftlich organisierten Lokals und Beschäftigungsprojekts "Freu-Raum" in der Landeshauptstadt. Die Landesversammlung findet im Eisenstädter Technologiezentrum statt. Die Eröffnungsrede hält Generalsekretärin Olga Voglauer.