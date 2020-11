Polizei sucht Täterin nach Angriff auf Rabbiner

Die Polizei hat einen Tag nach der Attacke auf einen Rabbiner in Wien-Landstraße eine Beschreibung der Täterin veröffentlicht. Demnach handelte es sich um eine geschätzt 50 Jahre alte, 170 cm große Frau, die einen grauen Mantel trug. Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) habe die Ermittlungen übernommen, hieß es zudem. Eine Fahndung nach der Täterin direkt nach dem Vorfall war negativ verlaufen.

Der Rabbiner hatte sich in einem Haltestellenbereich aufgehalten, als die ihm unbekannte Frau auf ihn zukam und ihn antisemitisch beschimpfte und auch bedrohte. Dabei hielt sie ein Messer in der Hand, das sie aus ihrer Handtasche entnommen hatte. Nachdem die Unbekannte dem Mann gegen das Bein trat und dessen Hut vom Kopf schlug, entriss sie seine Kippa und flüchtete zu Fuß. Laut Polizei gab der Mann gab an, nicht verletzt worden zu sein.

Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) bezeichnete die Attacke noch am selben Tag als "verstörenden Vorfall", der viele Menschen verunsichert habe. Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) verurteilten den antisemitischen Angriff prompt.

Quelle: APA