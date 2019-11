Positive Zwischenbilanz bei Gesundheits-Hotline 1450

Eine erste positive Zwischenbilanz der seit Anfang November in ganz Österreich verfügbaren Gesundheits-Hotline 1450 hat der Hauptverband der Sozialversicherungsträger am Freitag gezogen. Rund 266.000 Anruferinnen und Anrufer haben bisher bei der Hotline in medizinischen Fragen Beratung gesucht, teilte Hauptverbands-Chef Alexander Biach im Rahmen der Bundeszielsteuerungskommission mit.

SN/APA (Archiv)/HERBERT PFARRHOFER 266.000 Anrufer nahmen Dienst laut Biach in Anspruch