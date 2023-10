Postenkarussell: Harte Kritik an ÖVP-Favorit

Die Arbeit des Interimspräsidenten des Bundesverwaltungsgerichts steht im Schlaglicht: Der Staat soll sogar Regress von ihm gefordert haben.

Die Finanzprokuratur vertritt die Interessen der Republik. Und da sorgt derzeit ein Fall für besonderen Wirbel. Denn die Anwältin des Staates soll Regress von einem Richter vom Bundesverwaltungsgerichtshof (BVWG) gefordert haben, weil eines seiner Urteile vor dem Höchstgericht nicht gehalten hat. Laut Justizministerium ist das eine Seltenheit. Voraussetzung dafür ist nämlich zumindest eine grobe Fahrlässigkeit. "Konkret ist es in den Jahren 2020 bis 2023 im Bereich des BVwG nur zu einem Regress gegen ein richterliches Organ gekommen", heißt es. Die Sache ist auch deshalb pikant, weil es sich bei dem Richter um Michael Sachs handeln soll. Er ist eine zentrale Figur im türkis-grünen Personalkarussell, das seit Monaten stillsteht.

Gegen Sachs, der aktuell interimistisch das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) leitet und sich für die Spitze der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) beworben hat - er gilt als Favorit der ÖVP -, werden in Asylsachen - wofür der BVwG unter anderem zuständig ist - nun immer mehr Vorwürfe wegen höchstgerichtlicher Aufhebungen laut. Und laut SN-Information eben eine Regressforderung. Die Asylkoordination listete am Montag 30 Erkenntnisse der von Sachs verantworteten Gerichtsabteilung auf, die aufgehoben wurde. In mindestens neun Fällen zwischen 2020 und 2021 habe die Republik aufgrund grober Fehlleistungen Entschädigungen zahlen müssen, heißt es.

Sachs wollte sich auf SN-Nachfrage nicht zu der Kritik äußern. Auch nicht zu den Amtshaftungsansprüchen, die die Republik gegen ihn erhoben haben soll. Er sehe das als "persönliche Angelegenheit", sagte ein Sprecher. Von Seiten des BVwG wurde nur darauf verwiesen, dass von den 1910 in den Jahren 2020 und 2021 bekämpften Entscheidungen in rund 70 Prozent die Höchstgerichte der Rechtsmeinung des Verwaltungsgericht gefolgt seien. Es komme in der Betrachtung der Statistik auch auf die Art der Verfahren an: Die von Sachs verantworteten Gerichtsabteilung 195 etwa befasse sich etwa mit Asylverfahren von Bürgern aus Bangladesch, bei denen von Innenministerium Schnellverfahren durchgeführt werden (wegen kaum Aussicht auf positives Asyl, Anm.). Die Neigung zur Revision sei hier mutmaßlich höher, sagt der Sprecher.

Die Blockade der Regierungsparteien bei BVwG und Bundeswettbewerbsbehörde währt seit Monaten: Die Grünen stellen sich gegen eine Bestellung von Sachs zum BWB-Chef. Eine Kommission reihte ihn zwar als Favoriten, die Grünen hegen aber Zweifel an deren Unabhängigkeit. Im Gegenzug blockiert die ÖVP die Bestellung der ehemaligen Vorsitzenden der Richtervereinigung Sabine Matejka zur Chefin des BVwG. Folge: Ein Patt.