Postenschacher und andere Karrieresprünge

Nicht nur ÖVP-Klubchef Wöginger ist unter Druck. Auch gegen vier Mitglieder der Begutachtungskommission wird weiter ermittelt.

Gegen ÖVP-Klubchef August Wöginger wird weiter in der Postenschacher-Causa ermittelt. Der Beschluss im Immunitätsausschuss erfolgte am Mittwoch einstimmig. Am Montag hatte sich Wöginger selbst für die Aufhebung seiner Immunität ausgesprochen. Er soll laut WKStA als Abgeordneter beim Ex-Kabinettschef des Finanzministeriums, Thomas Schmid, für die Bestellung eines ÖVP-Bürgermeisters zum Vorstand eines oberösterreichischen Finanzamts interveniert haben. Eine besser qualifizierte Bewerberin kam deshalb, wie das Bundesverwaltungsgericht befand, nicht zum Zug.

Im Hintergrund stehen wieder einmal belastende Schmid-Chats: "Wir haben es geschafft ...