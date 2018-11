Präsidenten kritisieren die Regierung heftig

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und sein Vorgänger Heinz Fischer lassen deutliche Distanz zum Beschluss der Bundesregierung erkennen, den UNO-Migrationspakt nicht zu unterzeichnen. "Ich begrüße den von Österreich mitausverhandelten UNO-Migrationspakt", stellte Van der Bellen Freitag in einem Facebook-Eintrag fest. Denn es handle sich dabei um einen Vertrag, "der keine bindende Wirkung für Einzelstaaten entfaltet, aber zahlreiche vernünftige Vorschläge beinhaltet, wie den Herausforderungen der weltweiten Migration mit Augenmaß, Menschlichkeit und Kontrolle begegnet werden kann".

Damit widerspricht der Bundespräsident der Aussage der Regierungsspitze, wonach der Vertrag die Souveränität der Unterzeichnerstaaten aushöhle. Und zur internationalen Kritik an Österreichs Ausstieg aus dem Migrationspakt sagte Van der Bellen: "Ich hoffe sehr, dass die Bundesregierung alles daransetzen wird, den drohenden Verlust von Ansehen und Glaubwürdigkeit Österreichs auf internationaler Ebene abzuwenden.

Schließlich ist die ,Stärkung eines effektiven Multilateralismus' auch als Ziel im Regierungsprogramm festgeschrieben und Österreich trägt gerade als EU-Vorsitzland besondere Verantwortung."

Deutlich wird in einem Gespräch mit den "Salzburger Nachrichten" auch Altbundespräsident Heinz Fischer. "Ich finde es sehr bedauerlich, dass sich Österreich unerwartet aus dem jahrelang verhandelten Projekt zur Migrationspolitik ausgeklinkt hat", sagte er.

Ein solcher "weltweiter Rahmen zur Migrationspolitik hätte nicht nur diesem Problem, sondern auch Österreich gutgetan", betonte Fischer. Die jetzige Haltung der Bundesregierung stehe auch in Widerspruch zu der "aktiven und sogar initiativen Mitarbeit österreichischer Regierungsvertreter an diesem Projekt". Fischer weiter: "Es wird auch für den Ruf Österreichs nicht förderlich sein, wenn wir uns von einem Projekt verabschieden, an dem die allermeisten EU-Staaten und eine überwältigende Mehrheit der UNO-Mitglieder beteiligt sind."

56 Autoren und Kunstschaffende haben in einem Aufruf den Beschluss der Regierung, dem UNO-Migrationspakt fernzubleiben, als "Schande" und "Schritt in die internationale Isolation" gebrandmarkt.

"Wir protestieren entschieden gegen diese ebenso widerwärtige wie widersinnige Politik", heißt es in der Erklärung der Autoren und Künstler.