Präsidentschaftskandidat Wlazny stellte Personenkomitee vor

Dominik Wlazny setzt bei seinen Unterstützern auf "Persönlichkeiten aus dem echten Leben". Sein achtköpfiges Komitee stellte er bei einer Pressekonferenz vor, die aus symbolischen Gründen am Mittwochabend stattfand. "Denn die Leute, die mich unterstützen, waren bis jetzt in der Arbeit". Er wolle "jene in die erste Reihe stellen und damit eine Stimme geben, die sich oft nicht gehört fühlen". Das Komitee besteht unter anderem aus Pädagoginnen, einem Sanitäter und einem Pfleger.

SN/APA/AFP/JOE KLAMAR Wlazny setzt auf "Persönlichkeiten aus dem echten Leben"