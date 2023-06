Präventionsgipfel des Innenministeriums gegen "Fake News"

Das Innenministerium hält am Montag in Wien einen Präventionsgipfel zum Thema "Fake News begegnen - Demokratie stärken" ab. "Desinformation und Fake News wird unsere Demokratie und vor allem die Sicherheitsbehörden in Zukunft massiv herausfordern", sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) zum Auftakt im Palais Wertheim in Wien. Die Corona-Pandemie und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hätten zu einer "extremen Dynamik in der Desinformation" geführt.

BILD: SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST Innenminister Gerhard Karner (ÖVP)